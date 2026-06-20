رئيس مكتب زيلينسكي يرفض جائزة الدولة البولندية

ذكر رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، كيريلو بودانوف أنه سيحذو حذو كبير دبلوماسيي بلاده في إعادة جائزة الدولة البولندية وسط نزاع تاريخي بين الحليفين الجارين ضد روسيا.

وكتب بودانوف، على تطبيق تليجرام، اليوم السبت، أنه سيتنازل عن وسام الضابط الذهبي”صليب الاستحقاق” لجمهورية بولندا، الذي حصل عليه العام الماضي.

يأتي ذلك ردا على قرار الرئيس البولندي كارول ناوروكي بالتنازل عن وسام “النسر الأبيض” الذي منحه إياه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويكمن جوهر الخلاف في الإرث الدموي للمقاتلين السريين في الجيش الأوكراني المتمرد، الذين يتم تكريمهم بسبب مقاومتهم للحكم السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية. غير أنه خلال الحرب، ارتكبت القوات مجازر بحق عشرات الآلاف من البولنديين واليهود فيما يعرف الآن بغرب أوكرانيا.

وفي منشوره وصف بودانوف، تصرف ناوروكي بأنه “لفتة غير ودية تجاه الشعب الأوكراني وهدية لروسيا المعتدية”.

وكان وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها قد أعلن في وقت سابق أيضا عن إعادة الوسام.

ودعا رئيس وزراء بولندا دونالد توسك الرئيسين إلى ضبط النفس.

وكان زيلينسكي قد حصل على أعلى وسام في بولندا في عام 2023 من أندريه دودا، سلف ناوركي للتأكيد على الصداقة بين بولندا وأوكرانيا في الكفاح ضد العدوان الروسي.