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جي دي فانس: نجتمع بشكل مباشر مع الإيرانيين لأول مرة لحل القضايا العالقة

رئيس وزراء باكستان: أثق في التوصل لوثيقة رائعة بين أمريكا وإيران تؤسس لسلام دائم

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٧ مساءً
رئيس وزراء باكستان: أثق في التوصل لوثيقة رائعة بين أمريكا وإيران تؤسس لسلام دائم
المواطن - فريق التحرير

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قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم الأحد، في مستهل اتعقاد المفاوضات المباشرة بين أميركا وإيران: “نشهد يوما عظيما سيؤدي للسلام العالمي”، فيما أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أنه يجتمع بشكل مباشر مع الإيرانيين لأول مرة لحل القضايا العالقة.

جولة جديدة من المفاوضات

وأضاف شريف أنه يثق في التوصل لوثيقة رائعة تؤسس لسلام دائم، مؤكداً بالقول: “نتطلع لمفاوضات مثمرة بين أميركا وإيران تفضي لنتائج”.

كما شكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رؤيته النشطة وصولاً إلى المفاوضات المباشرة.

من جهته، أعلن جي دي فانس أنه يجتمع بشكل مباشر مع الإيرانيين لأول مرة لحل القضايا العالقة.

وأضاف جي دي فانس: سنواصل العمل من أجل تحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل، مشدداً بالقول: نأمل في تثبيت وقف النار بلبنان وتحويله إلى دائم.

وقف إطلاق النار بلبنان

وأضاف نائب الرئيس الأميركي: نشهد تقدما كبيرا بشأن وقف النار في لبنان.. حققنا تقدما كبيرا في المفاوضات خلال الساعتين الماضيتين.

وأشار جي دي فانس إلى أن بلاده تريد ضمان التدفق الحر للنفط والغاز بالشرق الأوسط.

وأضاف: الرئيس ترامب يريد رؤية الشرق الأوسط مختلفا ويشجع السلم والاستقرار، مضيفاً: “قمنا بفتح مضيق هرمز ونتطلع للقيام بالمزيد”.

 

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