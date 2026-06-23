الشمام المحلي يغذي أسواق السعودية بأجود الأصناف بإنتاج يتجاوز 70.5 ألف طن رئيس وزراء باكستان: مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يومًا الأسهم الكورية تتكبد خسائر حادة وتراجع كوسبي 10% وسط موجة بيع واسعة ارتفاع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4% بدعم المركبات الكهربائية النوم المنتظم والحركة المسائية.. عادات مرتبطة بعمر أطول وصحة أفضل الخارجية الإيرانية: لا تفتيش لمنشآت النووي المستهدفة الملك سلمان وولي العهد يهنئان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ الأمن البيئي يضبط مواطنًا لارتكابه مخالفة التخييم في محمية الإمام عبدالعزيز أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى المساء النفط يواصل خسائره وبرنت دون 77 دولارًا
أكد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، أن التقدم الإيجابي بين واشنطن وطهران تطور مرحب به على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال رئيس وزراء باكستان: إن مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد ستين يومًا.