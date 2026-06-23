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رئيس وزراء باكستان: مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يومًا

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٥ مساءً
رئيس وزراء باكستان: مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يومًا
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، أن التقدم الإيجابي بين واشنطن وطهران تطور مرحب به على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال رئيس وزراء باكستان: إن مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد ستين يومًا.

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