رئيس وزراء باكستان: مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يومًا

أكد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، أن التقدم الإيجابي بين واشنطن وطهران تطور مرحب به على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال رئيس وزراء باكستان: إن مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد ستين يومًا.