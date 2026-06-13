Icon

ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية Icon إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول شرق سواحل عمان Icon “تعليم نجران” يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري Icon وزارة الحج والعمرة: إيقاف 21 شركة لانخفاض مستوى الأداء وارتكاب مخالفات نظامية Icon “التدريب التقني” يقيم 429 معرضًا وملتقى للتوظيف خلال عام 2025 Icon خلال أسبوع.. ضبط 10725 مخالفًا بينهم 18 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة Icon تحطُّم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي Icon رياح نشطة وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية بالمنطقة الشرقية Icon الليلة.. منتخب قطر تستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة سويسرا Icon المنتخب الأمريكي يقسوم على الباراغواي برباعية في كأس العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

رئيس وزراء باكستان: من المتوقع إبرام اتفاق أمريكا وإيران خلال 24 ساعة

السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٤٠ مساءً
رئيس وزراء باكستان: من المتوقع إبرام اتفاق أمريكا وإيران خلال 24 ساعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال رئيس الوزراء ​الباكستاني شهباز شريف، ‌اليوم السبت، إن الولايات ​المتحدة وإيران ​اتفقتا على إطار اتفاق ⁠سلام ينهي ​الحرب المستمرة منذ ​شهور في الشرق الأوسط، وذلك بعد ​التوصل إلى ​نص نهائي للاتفاق.

وذكر شريف ‌أن ⁠باكستان تستعد الآن للتوقيع إلكترونيا على الاتفاق ​والمتوقع ​في ⁠غضون الساعات الأربع ​والعشرين المقبلة، ​ويعقب ⁠ذلك محادثات على المستوى الفني ⁠خلال ​الأسبوع.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الجمعة، إن المفاوضات دخلت مراحلها الأخيرة، معربا عن تفاؤله بإمكانية الإعلان عن الاتفاق خلال الأيام المقبلة فور استكمال الإجراءات النهائية اللازمة، بحسب موقع العربية.نت” الإخباري.

وأوضح عراقجي، أن ما وصفه بـ”مذكرة التفاهم” بات جاهزا تقريبا، كاشفا أن الوثيقة تتضمن بنودا تتصل بملفات إقليمية، بينها الحرب في لبنان. وأضاف أن طهران أبلغت الأطراف المعنية بأن إنهاء المواجهات يتطلب انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

في المقابل، رجّح مسئول أمريكي رفيع المستوى، الجمعة، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة توقيع اتفاق مع إيران، مقدّرا فرص حدوث ذلك بما بين 80 و85%.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

التوصل إلى نص نهائي لمذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران
العالم

التوصل إلى نص نهائي لمذكرة تفاهم بين...

العالم
ترامب يكشف قائمة أهداف لضربة جديدة ضد إيران
العالم

ترامب يكشف قائمة أهداف لضربة جديدة ضد...

العالم
مسؤول أمريكي: واشنطن ستخفف العقوبات عن إيران إذا نفذت الشروط
العالم

مسؤول أمريكي: واشنطن ستخفف العقوبات عن إيران...

العالم
إصابة 12 شخصًا في تبادل لإطلاق النار في ولاية أوهايو الأمريكية
العالم

إصابة 12 شخصًا في تبادل لإطلاق النار...

العالم
إيران وإسرائيل توقفان الضربات المتبادلة
العالم

إيران وإسرائيل توقفان الضربات المتبادلة

العالم
وكالة الطاقة الذرية تطالب إيران بالكشف عن اليورانيوم المخصب
العالم

وكالة الطاقة الذرية تطالب إيران بالكشف عن...

العالم
رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل
العالم

رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

العالم
وزير الدفاع الأمريكي: سنقصف بقوة منشآت حيوية في إيران اليوم
العالم

وزير الدفاع الأمريكي: سنقصف بقوة منشآت حيوية...

العالم