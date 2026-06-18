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بصفته وسيطًا

رئيس وزراء باكستان يوقع مذكرة تفاهم إسلام آباد بين أمريكا وإيران

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٩ مساءً
رئيس وزراء باكستان يوقع مذكرة تفاهم إسلام آباد بين أمريكا وإيران
المواطن- فريق التحرير

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وقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بصفته وسيطًا، على “مذكرة تفاهم إسلام آباد” بين الولايات المتحدة وإيران، التي وقعها أيضًا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في خطوة تمثل تتويجًا للجهود الدبلوماسية التي قادتها باكستان خلال الأشهر الماضية.

وكان شهباز شريف قد أعلن في وقت سابق توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيًا ودخولها حيز التنفيذ بشكل فوري، مؤكدًا أن الاتفاق يشكل نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات بين واشنطن وطهران ويهدف إلى إنهاء حالة التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني أن أولى خطوات تنفيذ الاتفاق تتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية دون تأخير، مقابل رفع الولايات المتحدة للحصار البحري المفروض على إيران، بما يسهم في استعادة انسيابية حركة التجارة والطاقة بالمنطقة.

وأشاد شهباز شريف بالدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر وتركيا في دعم الجهود الدبلوماسية والإسهام في تهيئة الظروف التي ساعدت على التوصل إلى الاتفاق.

وأعرب عن تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لما وصفه بالتمسك بالحلول الدبلوماسية وتفضيل المسار السلمي لمعالجة الخلافات، مشيدًا في الوقت ذاته بالقيادة الإيرانية وما عده حكمة وبصيرة سياسية في دعم جهود السلام والتوصل إلى التفاهم.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن مذكرة تفاهم إسلام آباد تمثل إنجازًا دبلوماسيًا مهمًا من شأنه أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي، ويعزز فرص الحوار والتعاون بين الأطراف المعنية بعد فترة طويلة من التصعيد والتوتر.

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