رابطةُ العالم الإسلامي تُدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان

أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي استمرارَ الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية اللبنانية، وآخرها استهداف أفرادٍ من الجيش اللبناني خلال أداء واجبهم الوطني.

وفي بيانٍ للأمانة العامة، ندَّد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الانتهاكات المتواصلة لسيادة لبنان واستهداف جيشِه، والتي تعدُّ انتهاكًا جسيمًا لكلِّ الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وتقدّم فضيلتُه بخالص التعازي والمواساة لذوي ضحايا الاستهداف الأخير، وللشعب اللبناني كافّة، مجدّدًا التأكيدَ على التضامن التام مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة كلّ ما يهدِّد أمنَها واستقرارَها وسيادتَها.