رابط نظام نور الجديد

في إطار تعزيز أمن المعلومات وحماية بيانات المستفيدين، استبدلت وزارة التعليم رابط الدخول القديم لنظام نور برابط جديد يوفّر مستوى أعلى من الأمان والموثوقية عند استخدام الخدمات الإلكترونية.

ما هو نظام نور؟

يذكر أن منصة نور هي نظام متكامل يربط جميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم من خلال قاعدة بيانات شاملة ، يتم من خلالها متابعة بيانات الطلاب في مراحل التعليم العام ، مع التركيز على الجوانب الأساسية مثل الاختبارات، الحضور والغياب، وغيرها من العمليات التي تؤثر على المسار التعليمي للطالب.

كما تشمل المنصة إدارة عمليات التعليم والتعلم الإلكترونية في مدارس التعليم العام مع إتاحة الاستفادة منه في مدارس التعليم الخاص، ومدارس التعليم المستمر والمدارس السعودية في الخارج .

جاء نظام نور ليحل محل نظام “معارف” الذي كان يُستخدم لمدة خمس عشرة سنة في الفترة 1419 هـ إلى 1433 هـ. ومن خلال ذلك، تم تعزيز قدرات الإدارة المدرسية وتوفير قاعدة بيانات مركزية تدير كافة العمليات المتعلقة بالطلاب في المملكة.

كما يشمل النظام أتمتة جميع عمليات الإدارة التعليمية، ويعمل على ثلاث مستويات: الوزارة، إدارة التعليم، والمدرسة، وذلك لضمان حوكمة الإجراءات الإدارية والاعتمادات.

بوابة رقمية أكثر كفاءة

ارتبط نظام نور بعدة أنظمة فرعية تغطي معظم جوانب العملية التعليمية، ومنها: الاختبارات ، المعادلات، الحضور والغياب ، الجدول الدراسي ، التوجيه الطلابي ، النشاط الطلابي ، الصحة المدرسية، التخطيط المدرسي ، كما يدعم النظام تنمية القدرات للطلاب الموهوبين و طلاب ذوي الإعاقة .

تُعد منصة نور البوابة الرقمية لإدارة العمليات التعليمية بكفاءة، من خلال ما توفره من أدوات وإمكانات تُسهل تنفيذ المهام المدرسية وتساهم في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج، كما تدعم المنصة توثيق المخرجات والمهارات للطلاب والطالبات، مما يساهم أيضاً في اتخاذ القرارات الإدارية ويعزز مستوى التعليم في المدارس.

ويمكن الدخول إلى نظام نور الجديد من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.