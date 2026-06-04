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راكان بن سلمان يستقبل قيادات الجهات الحكومية والأمنية بالدرعية المهنئين بعيد الأضحى

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٩ مساءً
راكان بن سلمان يستقبل قيادات الجهات الحكومية والأمنية بالدرعية المهنئين بعيد الأضحى
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز محافظ الدرعية، في مقر المحافظة اليوم، قيادات الجهات الحكومية والأمنية بمحافظة الدرعية، الذين قدموا للسلام وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى.

وبادل سموه الجميع التهاني بهذه المناسبة، سائلًا الله تعالى أن يعيدها على الوطن وقيادته وشعبه بالخير واليُمن والبركات.

وأعرب سمو محافظ الدرعية عن شكره للمهنئين، داعيًا الله لهم بالتوفيق والسداد، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يديم على هذه البلاد ما تنعم به من أمن ورخاء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

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