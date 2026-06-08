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راكان بن سلمان يستقبل مسؤولي ولاعبي نادي الدرعية بمناسبة صعود الفريق إلى دوري روشن

الإثنين ٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٠٩ مساءً
راكان بن سلمان يستقبل مسؤولي ولاعبي نادي الدرعية بمناسبة صعود الفريق إلى دوري روشن
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز محافظ الدرعية، في مكتبه بالمحافظة اليوم، صاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن سعود رئيس مجلس إدارة شركة نادي الدرعية، والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري أنزيريلو، وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري ولاعبي نادي الدرعية، وذلك بمناسبة صعود الفريق إلى دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وهنّأ سموه مسؤولي النادي ومنسوبيه واللاعبين بهذا الإنجاز الرياضي، مشيدًا بما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق الصعود، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل وبذل المزيد من العطاء خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب سمو محافظ الدرعية عن تمنياته للفريق بدوام التوفيق والنجاح، وتحقيق تطلعات جماهيره، بما يعكس المكانة الرياضية للمحافظة ويسهم في تعزيز حضورها في المشهد الرياضي الوطني والدولي.

من جانبهم، أعرب مسؤولو النادي واللاعبون عن شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الدرعية على دعمه واهتمامه ومتابعته المباشرة، مؤكدين حرصهم على مواصلة العمل لتحقيق نتائج تليق باسم نادي الدرعية وتطلعات جماهيره.

وفي الختام التقطت الصور التذكارية.

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