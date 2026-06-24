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رصد إصابة أولى بفيروس إيبولا في فرنسا

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠١ مساءً
رصد إصابة أولى بفيروس إيبولا في فرنسا
المواطن - واس

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أعلنت فرنسا اليوم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها، لدى طبيب عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد حاليًا تفشيًا وبائيًا واسع النطاق.

وجاء في بيان لوزارة الصحة “نؤكد اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا على الأراضي الفرنسية”، موضحة أن الحالة سُجلت في البر الرئيسي.

ويتابع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الوضع من كثب وفق ما أفاد مكتبه.

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