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صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق

رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٠ مساءً
رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل
المواطن- فريق التحرير

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصده إطلاق 3 دفعات من الصواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل، مضيفاً أن “أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد”.

وقد دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق عقب إطلاق الصواريخ من إيران، بينما ذكرت “القناة 12″ الإسرائيلية أنه تم اعتراض عدد منها. وقد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنباء عن سقوط شظايا صواريخ إيرانية في طبريا، وفقا لـ”العربية”.

صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

يذكر أنها المرة الأولى التي تطلق فيها إيران صواريخ باتجاه إسرائيل منذ وقف إطلاق النار المُعلن في الثامن من أبريل (نيسان) الماضي.

وقد قال الحرس الثوري الإيراني تعليقاً على إطلاق الصواريخ إنه “على الجيش الإسرائيلي وقف هجماته على لبنان.. وإذا وسعها أو رد على تحركات إيران فسوف يواجه ضربات ساحقة ومؤسفة”.

يأتي هذا بينما اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، الأحد، أن مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة باتت “أهدافاً مشروعة”، بعد الغارة التي نفذها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

أزمة اتفاق وقف إطلاق النار

وكتب قاليباف على منصة “إكس” أن الولايات المتحدة وإسرائيل “لا تحترمان وقف إطلاق النار، ولا تؤمنان بالحوار، ومن خلال الحصار البحري (على إيران) وانتهاك الاتفاقيات بشأن لبنان، أظهرتا أنهما لا تفهمان إلا لغة القوة”. وأضاف “الحصار البحري المفروض على إيران، والضوء الأخضر الذي أعطته اليوم الولايات المتحدة (لإسرائيل لمهاجمة الضاحية)، يجعل من قواعد ومواقع الولايات المتحدة والنظام (الإسرائيلي) في المنطقة، أهدافاً مشروعة. قواتنا المسلحة، كما أبداً، جاهزة”.

بدوره قال النائب في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، اليوم الأحد، إن طهران سترد “بقسوة” على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه منشآت تابعة لحزب الله في المنطقة.

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