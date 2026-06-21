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رصد الحركة الظاهرية للنجوم في سماء تبوك

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:٤١ مساءً
رصد الحركة الظاهرية للنجوم في سماء تبوك
المواطن- واس

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وثقت “واس” مشهدًا جماليًا للحركة الظاهرية للنجوم في سماء منطقة تبوك، في لقطات أظهرت مسارات النجوم وهي ترسم أشكالًا ضوئية في ساعات الليل، لا سيما مع بروز المجرة التي أضفت بعدًا بصريًا مميزًا على المشهد.

وأبرزت المشاهد التغيّر الظاهري لمواقع النجوم، في ظاهرة فلكية يمكن ملاحظتها بالعين المجردة وتوثيقها باستخدام تقنيات التصوير في سماء صافية، إذ تعكس هذه المشاهد جانبًا من جمال سماء تبوك ليلًا، وما تزخر به من مقومات طبيعية تجعلها وجهة ملائمة لهواة التصوير الفلكي ورصد الظواهر السماوية.

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