“شمام القصيم” يتصدر المشهد الزراعي وينعش الحركة الاقتصادية رصد الحركة الظاهرية للنجوم في سماء تبوك ترقب لانطلاق جولة مفاوضات جديدة بين أمريكا وإيران في سويسرا مصدر عسكري إيراني: مضيق هرمز لا يزال مغلقاً دراسة تكشف عن تغيرات مبكرة في خلايا المناعة مع التقدم في العمر الباحة تتزين صيفًا بمشاهد طبيعية وأجواء معتدلة تعزز جاذبيتها السياحية أمانة جازان تطلق مبادرة “مدننا تشجع منتخبنا” دعمًا للمنتخب السعودي الموارد البشرية: فتح باب التسجيل للعام التأهيلي بمراكز الرعاية النهارية 1448هـ ألمانيا تتأهل إلى دور الـ32 بفوزها على كوت ديفوار في كأس العالم 2026 مدرب الأخضر: مواجهة إسبانيا صعبة ولن نخاطر أمامها
وثقت “واس” مشهدًا جماليًا للحركة الظاهرية للنجوم في سماء منطقة تبوك، في لقطات أظهرت مسارات النجوم وهي ترسم أشكالًا ضوئية في ساعات الليل، لا سيما مع بروز المجرة التي أضفت بعدًا بصريًا مميزًا على المشهد.
وأبرزت المشاهد التغيّر الظاهري لمواقع النجوم، في ظاهرة فلكية يمكن ملاحظتها بالعين المجردة وتوثيقها باستخدام تقنيات التصوير في سماء صافية، إذ تعكس هذه المشاهد جانبًا من جمال سماء تبوك ليلًا، وما تزخر به من مقومات طبيعية تجعلها وجهة ملائمة لهواة التصوير الفلكي ورصد الظواهر السماوية.