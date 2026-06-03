روبيو: اليورانيوم عالي التخصيب محور رئيسي بالمحادثات مع إيران

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس الأربعاء، إن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يشكل محوراً رئيساً في المحادثات الجارية بين البلدين برعاية باكستانية، مؤكداً أن طهران لم توافق بعد على عقد اتفاق سلام.

وتصرّ الولايات المتحدة على أن تسلم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب عند مستوى 60 بالمئة، القريب من الـ90 بالمئة اللازم لصنع قنبلة نووية، وأن توافق على تقييد أنشطتها النووية، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز، كشرط لأي اتفاق محتمل بين الجانبين.

وقال روبيو أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب “أعتقد أن هذه المسألة باتت مطروحة بوضوح في الرسائل التي نتبادلها، لكننا لم نحصل حتى الآن على موافقة نهائية من جانبهم”.

وشدد أيضاً على أن الحرب في إيران انتهت، قائلاً: “نحن لم نعد ننفّذ ضربات متواصلة داخل إيران لإضعاف قدراتها العسكرية، لأن عملية الغضب الملحمي انتهت”، ومعتبراً أن الولايات المتحدة حققت “نصراً”.