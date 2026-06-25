روبيو: لن نقبل فرض إيران رسوم عبور في مضيق هرمز

أكد وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو أن الولايات المتحدة لن تقبل فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز من قبل إيران، مشددًا على أن المضيق يمثل ممرًا دوليًا لا يخضع لسيادة أي طرف منفرد.

وجاءت تصريحات روبيو خلال قمة أميركية خليجية عُقدت في البحرين، حيث أوضح أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل أولوية، مؤكدًا رفض واشنطن لأي إجراءات قد تعيق حركة العبور في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وجدد وزير الخارجية الأميركي موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا، مشيرًا إلى أن واشنطن تسعى إلى التوصل لاتفاق “عادل” مع طهران يحظى بقبول جميع الأطراف.

وقال روبيو إن الولايات المتحدة تعمل على الوصول إلى اتفاق يخدم الشعب الإيراني، معربًا عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية خلال المفاوضات الجارية مع إيران، ومؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لدفع مسار السلام والحوار.