روسيا تعتزم فرض قيود على تحليق الدرونز والطائرات الخفيفة أمانة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية جديدة فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائي مع وزيرة خارجية النمسا زراعة أكثر من مليون وردة لتعزيز المشهد الحضري بالحدود الشمالية مجموعة السبع توافق على وضع سقف للواردات من المعادن الحيوية ارتفاع أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة النحل الندّاف يعزز التنوع الحيوي في بيئات الحدود الشمالية حرس الحدود بعسير يقبض على إثيوبيين لتهريبهما 12 كجم حشيش مخدر ترامب: أريد من إسرائيل أن تُحسن التقدير وتتصرف كما يجب “موهبة” توقّع مذكرة تفاهم لتدريب الطلبة في أحدث التخصصات التقنية
أكدت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي، اليوم الأربعاء، إن روسيا تعمل على استحداث قيود على رحلات الطائرات الخاصة الخفيفة والطائرات بدون طيار (درونز) في موسكو والمناطق المحيطة بها، مع وضع حد أدنى لارتفاع الطيران.
وصدت روسيا بشكل متكرر في الأشهر القليلة الماضية هجمات بطائرات درون أوكرانية تستهدف بشكل خاص المناطق المحيطة بموسكو.
وبموجب هذه الإجراءات، سيطلب من الطائرات الخفيفة والخفيفة جدا، وكذلك الطائرات الدرونز، أن تحلق على ارتفاع لا يقل عن 5200 متر، وهو ارتفاع يصعب الوصول إليه بالنسبة لمعظم هذه الطائرات.
وستسري هذه القيود في موسكو ومنطقة موسكو، وبدرجة أقل في مناطق ريازان وتولا وكالوجا وتفير وياروسلافل وفلاديمير، وفقاً لوكالة رويترز.
ومن المقرر أن تدخل هذه القيود حيز التنفيذ في 20 يونيو. وستستمر الرحلات الجوية الاعتيادية لنقل الركاب ورحلات الطيران العارض في العمل كالمعتاد.