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روسيا تعلن استهداف مصافي النفط ومستودعات الوقود الأوكرانية

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٠ مساءً
روسيا تعلن استهداف مصافي النفط ومستودعات الوقود الأوكرانية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة التابعة لها استهدفت مصافي النفط ومنشآت الوقود والطاقة والنقل الأوكرانية، فضلا عن مستودعات الوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع محاور القتال في منطقة “العملية العسكرية الخاصة”.

وقال البيان: “استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مصافي النفط الأوكرانية، ومنشآت الوقود والطاقة والنقل، فضلاً عن مستودعات الوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية”، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أن الهجمات استهدفت مرافق تجميع وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 734 طائرة مسيرة و12 قنبلة جوية موجهة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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