الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تطبيق الموجهات التصميمية والمعمارية للمنطقة الممتدة بين طريق العروبة والطريق الدائري الشمالي خلال 9 سنوات.. انخفاض وفيات الحوادث المرورية بأكثر من 60% في المملكة أمريكا: وفاة الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ألان جرينسبان عن عمر ناهز 100 عام نائب الرئيس الأمريكي: أحرزنا تقدما جيدا وكبيرا مع إيران رئيس وزراء قطر: هناك أطراف تسعى لعرقلة المفاوضات بين واشنطن وطهران روسيا تعلن استهداف مصافي النفط ومستودعات الوقود الأوكرانية دوريات الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب مواد مخدرة جدة تُشعل صيف 2026 بـ12 واجهة بحرية ورحلات كروز عالمية تقود الطفرة السياحية أمير الرياض يطّلع على مستجدات مركز عبدالله بن إدريس الثقافي مزارع الفواكه الصيفية بالباحة.. وجهة جاذبة للزوار ورافد للاقتصاد المحلي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة التابعة لها استهدفت مصافي النفط ومنشآت الوقود والطاقة والنقل الأوكرانية، فضلا عن مستودعات الوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع محاور القتال في منطقة “العملية العسكرية الخاصة”.
وقال البيان: “استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مصافي النفط الأوكرانية، ومنشآت الوقود والطاقة والنقل، فضلاً عن مستودعات الوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية”، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأضاف البيان، أن الهجمات استهدفت مرافق تجميع وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 734 طائرة مسيرة و12 قنبلة جوية موجهة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.