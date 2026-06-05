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رياح شديدة على منطقة تبوك حتى السادسة 

الجمعة ٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
رياح شديدة على منطقة تبوك حتى السادسة 
المواطن - واس

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نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح شديدة، على الوجه، وأملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا تصل سرعتها إلى (50 – 59) كم/ساعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.‏

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