رياح شديدة على منطقة تبوك حتى السادسة 

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نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح شديدة، على الوجه، وأملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا تصل سرعتها إلى (50 – 59) كم/ساعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.