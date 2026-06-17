اعتماد تصميم منارة العلا لرصد السماء وتعزيز البحث العلمي رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة في 3 ساعات.. إتقانٌ يختصر الزمن خلال مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة لعام 1448هـ الشؤون الإسلامية تعزز خدماتها للمعتمرين في مسجد الحل بالجعرانة ضمن خطة موسم العمرة ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي رياح نشطة على منطقة تبوك الأمن البيئي يضبط مواطنًا لنقله حطبًا محليًا في الرياض القبض على مقيمين لترويجهما الشبو في تبوك انفصال مركبة دراغون عن محطة الفضاء الدولية وفاة الفنان محمد مرزبان متأثرًا بإصاباته في حادث سير مروع
نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح شديدة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.
وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.