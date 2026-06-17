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رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة 

الأربعاء ١٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤١ مساءً
رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة 
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

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