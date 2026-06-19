رياح على العاصمة المقدسة حتى السابعة مساء

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياحٍ نشطة على العاصمة المقدسة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، مع رياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.
وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.