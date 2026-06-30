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رياح نشطة على العاصمة المقدسة حتى السادسة 

الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
رياح نشطة على العاصمة المقدسة حتى السادسة 
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياحٍ نشطة على العاصمة المقدسة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، مع رياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.
وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

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