أدوات غسل الكعبة المشرفة.. حِرفية سعودية تُجسد العناية ببيت الله الحرام رياح نشطة على العاصمة المقدسة حتى السادسة انفجار بحقيبة مفخخة يهز موناكو.. إصابة 3 أشخاص والشرطة تطارد مشتبهًا به رياح نشطة وأتربة على المنطقة الشرقية حتى السابعة مساء العناية بالحرمين ترفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها واتساب تطلق ميزة أسماء المستخدمين تحديد هوية حفرية ديناصور نادرة في القارة القطبية الجنوبية باراغواي تتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم بفوزها على ألمانيا بركلات الترجيح فيصل بن فرحان يصل إلى الصين في زيارة رسمية فيفا يُبقي على قواعد ركلات الترجيح الحالية في مونديال 2026
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياحٍ نشطة على العاصمة المقدسة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، مع رياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.
وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.