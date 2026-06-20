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رياح نشطة على العاصمة المقدسة

السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٥ مساءً
رياح نشطة على العاصمة المقدسة
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياحٍ نشطة على العاصمة المقدسة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، مع رياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

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