رياح نشطة على العاصمة المقدسة أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة سويسرا : ترتيب بيئة سرية موثوقة لتسهيل محادثات أمريكا وإيران زلزالان يضربان جزيرة كريت اليونانية الأردن: مصادرة أراضي الروم الأرثوذكس في سلوان خرق دولي صارخ الحرس الثوري الإيراني يحدد مسارًا لدخول وخروج السفن من مضيق هرمز “الوهيبي” يحصل على درجة الماجستير في التمريض في صحة المجتمع زلزال بقوة 5.12 درجات بمقياس ريختر يضرب مصر ترامب يجدد هجومه على ميلوني: شعبيتها متدنية في إيطاليا الأمواج تجرف جثث 15 مهاجرا إلى سواحل شرق ليبيا
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياحٍ نشطة على العاصمة المقدسة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، مع رياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.
وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.