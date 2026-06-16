رياح نشطة على منطقة تبوك حتى الثامنة مساء 

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نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح نشطة على أملج، والوجه، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.