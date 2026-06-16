رياح نشطة على منطقة تبوك حتى الثامنة مساء 

نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح نشطة على أملج، والوجه، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.‏