رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السادسة...

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح نشطة على أملج، والوجه، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.