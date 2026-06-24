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رياح نشطة على منطقة حائل حتى السادسة 

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٩ مساءً
رياح نشطة على منطقة حائل حتى السادسة 
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح نشطة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

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