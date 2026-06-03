رياح نشطة على منطقة حائل حتى المساء 

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح نشطة على أجزاء من منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة والمحافظات؛ تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم.
وقال مركز الأرصاد عبر منصة إكس إن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.