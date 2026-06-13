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رياح نشطة وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية بالمنطقة الشرقية

السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٩ مساءً
رياح نشطة وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية بالمنطقة الشرقية
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة تصل سرعتها (40 – 49) كلم في الساعة على المنطقة الشرقية، تشمل كلًا من مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: الجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها؛ مما يتسبب في ارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية بالمنطقة، وإثارة الأتربة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

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