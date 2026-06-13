خلال أسبوع.. ضبط 10725 مخالفًا بينهم 18 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة تحطُّم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي رياح نشطة وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية بالمنطقة الشرقية الليلة.. منتخب قطر تستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة سويسرا المنتخب الأمريكي يقسوم على الباراغواي برباعية في كأس العالم مسيرة جماهيرية في ميامي دعمًا للأخضر قبل مواجهة الأوروغواي بكأس العالم لاعبو الأخضر: استشعار المسؤولية من ركائز الجاهزية لخوض منافسات كأس العالم سوريا ترصد هزة أرضية شمالي البلاد سي إن إن: ترامب أوقف عملية عسكرية للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني القيادة المركزية الأمريكية: إسقاط مسيرات هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة تصل سرعتها (40 – 49) كلم في الساعة على المنطقة الشرقية، تشمل كلًا من مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: الجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها؛ مما يتسبب في ارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية بالمنطقة، وإثارة الأتربة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.