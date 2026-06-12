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رياح نشطة وارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية

الجمعة ١٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
رياح نشطة وارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة على وارتفاع درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية على المنطقة الشرقية، تشمل كلًا من مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: الخفجي، وحفر الباطن، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، وذعبلوتن، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

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