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رياح نشطة وارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية

الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٩ صباحاً
رياح نشطة وارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة تصل سرعتها (40 – 49) كلم متر في الساعة وارتفاع في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية على المنطقة الشرقية.

وتشمل الحالة كلًا من مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة، وتدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

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