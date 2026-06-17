رياح وأتربة على المنطقة الشرقية حتى المساء 

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تشمل كلًا من مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والخبر، وبقيق، والعديد، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن أن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.