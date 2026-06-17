Icon

الروبوتات تساعد في الكشف عن الخلايا السرطانية الكامنة Icon الرئيس التنفيذي لطيران ناس: نعزز جاهزيتنا لمواكبة الحركة المتزايدة خلال الصيف Icon منتخب الأردن يخسر أمام النمسا بثلاثية في مستهل مشواره بكأس العالم 2026 Icon 71 مليون متر من الأراضي البيضاء في الرياض دخلت التطوير أو التداول Icon رياح وأتربة على المنطقة الشرقية حتى المساء  Icon المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر Icon أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر 3 أشهر Icon كأس العالم 2026.. النرويج تتغلب على العراق بأربعة أهداف لهدف Icon الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026 Icon ثلاثية ليونيل ميسي تقود الأرجنتين لحصد أول انتصاراتها في مونديال 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

رياح وأتربة على المنطقة الشرقية حتى المساء 

الأربعاء ١٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
رياح وأتربة على المنطقة الشرقية حتى المساء 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تشمل كلًا من مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والخبر، وبقيق، والعديد، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن أن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رياح نشطة وارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية
السعودية

رياح نشطة وارتفاع درجات الحرارة على المنطقة...

السعودية
القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والأقراص الممنوعة في الشرقية
السعودية

القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والأقراص الممنوعة...

السعودية
“اسألني”.. استشارات يومية لدعم الطلاب وأولياء الأمور خلال الاختبارات
السعودية

“اسألني”.. استشارات يومية لدعم الطلاب وأولياء الأمور...

السعودية
رياح نشطة وارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية
السعودية

رياح نشطة وارتفاع درجات الحرارة على المنطقة...

السعودية