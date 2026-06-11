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ريال مدريد يعلن تعيين جوزيه مورينيو مدربًا للفريق لثلاث سنوات

الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
ريال مدريد يعلن تعيين جوزيه مورينيو مدربًا للفريق لثلاث سنوات
المواطن- فريق التحرير

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أعلن ريال مدريد الإسباني ‌اليوم، تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربًا جديدًا للفريق الأول بعقد ​مدته ثلاث سنوات.

وحقق مورينيو في فترته الأولى مع النادي الملكي رقمًا قياسيًا بالفوز بالدوري بعدد النقاط، لكنه لم يفز ​بأي لقب دوري منذ مغادرته العاصمة الإسبانية.

وقال ريال مدريد ‌في بيان: “سينضم جوزيه مورينيو ​إلى ريال مدريد في 13 يوليو، وهو اليوم ‌الذي يبدأ فيه ​الإعداد للموسم الجديد”.

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