ريال مدريد يعلن تعيين جوزيه مورينيو مدربًا للفريق لثلاث سنوات

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أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم، تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربًا جديدًا للفريق الأول بعقد مدته ثلاث سنوات.
وحقق مورينيو في فترته الأولى مع النادي الملكي رقمًا قياسيًا بالفوز بالدوري بعدد النقاط، لكنه لم يفز بأي لقب دوري منذ مغادرته العاصمة الإسبانية.
وقال ريال مدريد في بيان: “سينضم جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد في 13 يوليو، وهو اليوم الذي يبدأ فيه الإعداد للموسم الجديد”.