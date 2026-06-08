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ريف السعودية يحصد جائزتين ذهبيتين في جوائز EMEA 2026 لأفضل مركز اتصال وخدمة مستفيدين

الإثنين ٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٥ مساءً
ريف السعودية يحصد جائزتين ذهبيتين في جوائز EMEA 2026 لأفضل مركز اتصال وخدمة مستفيدين
المواطن - فريق التحرير

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حصد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، جائزتين ذهبيتين ضمن جوائز EMEA 2026 المتخصصة في مراكز الاتصال وتجربة المستفيد، وذلك في فئتَي “أفضل مركز اتصال” و”أفضل مركز خدمات عامة”؛ تتويجًا لجهود البرنامج في تطوير منظومة خدمة المستفيدين، وتعزيز كفاءة تجربتهم، وفق أعلى المعايير العالمية.
وأوضح المتحدث الرسمي لـ”ريف السعودية” ماجد البريكان، أن هذا الإنجاز يعكس التزام البرنامج بتقديم خدمات متميزة تضع المستفيد في مركز اهتمامه، مشيرًا إلى أن الفوز بجائزتين ذهبيتين في وقت واحد يُجسّد المنهجية المؤسسية التي يتبناها البرنامج في رفع جودة الخدمة، وتطوير كفاءة العمليات، وبناء تجربة مستفيد متكاملة تنعكس إيجابًا على المجتمعات الريفية في مناطق المملكة كافة.
وأفاد أن جوائز EMEA تُعدّ من أبرز الجوائز الدولية المتخصصة في مراكز الاتصال وتجربة المستفيد، إذ تُقيّم الجهات المشاركة على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفق معايير صارمة تشمل جودة الخدمة، وكفاءة العمليات، ومستوى تجربة المستفيد، مؤكدًا أن هذا التميز يُضاف إلى مسيرة البرنامج في تحقيق التنمية الريفية المستدامة، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن برنامج “ريف السعودية” يعمل على تمكين المجتمعات الريفية وصغار المنتجين الزراعيين في مختلف مناطق المملكة، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والمشاريع التنموية، وقد صنّفته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بوصفه أضخم برنامج تنموي في العالم.

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