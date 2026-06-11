ريف يُقدِّم أكثر من 4.2 مليارات ريال لأكثر من 87 ألف مستفيد ويرفع متوسط دخل الفرد الريفي 45%

كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، عن حجم الدعم الذي قدّمه منذ إطلاقه، الذي تجاوز 4.2 مليارات ريال لأكثر من 87,235 مستفيدًا، في إطار مستهدفاته الرامية إلى دعم صغار المزارعين والأسر الريفية المنتجة، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة بين مختلف شرائح المجتمع، من خلال الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة في جميع مناطق المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج “ريف السعودية” ماجد البريكان، أن الدعم المُقدَّم أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الريف السعودي، ودعم الأسر المنتجة وأصحاب الحرف الزراعية المختلفة، مشيرًا إلى أن الدعم الكبير الذي يحظى به البرنامج من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ساعد على توسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، إضافةً إلى ما يوليه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي من رعاية واهتمام متواصل بالبرنامج وتطويره والإشراف عليه ومتابعة أدائه.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف 8 قطاعات زراعية رئيسة، هي: إنتاج وتصنيع وتسويق القهوة السعودية، وتعزيز قدرات صغار مربي الماشية، وتربية النحل وإنتاج العسل، وزراعة المحاصيل البعلية، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة، وتنمية زراعة النباتات العطرية، وإنتاج وتصنيع الفاكهة.

وبين البريكان أن القيمة السوقية الإجمالية لقطاعات البرنامج الرئيسة وصلت إلى أكثر من 5.6 مليارات ريال حتى عام 2025م، مما يؤكد أهمية البرنامج في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إسهامه في رفع كفاءة القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته وتنوعه، مشيرًا إلى أن مستويات الدخل الفردي لصغار المنتجين والمزارعين الريفيين حققت مسارًا متصاعدًا، حيث ارتفع متوسط دخل الفرد من 9,500 ريال في عام 2018م إلى 13,763 ريالًا بنهاية 2024 – 2025م بزيادة بلغت 45%، ويُتوقع أن يصل إلى أكثر من 20 ألف ريال للفرد بحلول عام 2030م.

وأضاف أن البرنامج حقق إنجازًا نوعيًا بحصوله على جائزة التقدير الفني العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، عن فئة “المشاريع الرائدة في التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي”، باعتباره أكبر برنامج تنموي زراعي على مستوى العالم، وذلك لتميزه في تطبيق أفضل الممارسات والمبادرات المبتكرة في تعزيز الأمن الغذائي وحلول نظم الأغذية الزراعية.