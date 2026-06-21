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عن شهر مايو الماضي

“زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٩ مساءً
“زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
المواطن - فريق التحرير

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مايو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 30 من شهر يونيو 2026م.
وحثت المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
ودعت “زاتكا” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

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