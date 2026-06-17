زراعة أكثر من مليون وردة لتعزيز المشهد الحضري بالحدود الشمالية

بدأت إدارة الحدائق وتجميل المدينة في أمانة منطقة الحدود الشمالية تنفيذ مشروع لزراعة مليون وثمانية آلاف وردة في الميادين والحدائق العامة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير المشهد الحضري وتحسين البيئة الجمالية في مدن المنطقة.

زراعة أكثر من مليون وردة

ويأتي المشروع في إطار مبادرات الأمانة الرامية إلى رفع جودة الحياة، وتعزيز الغطاء النباتي، وإضفاء لمسات جمالية على المرافق العامة والميادين، بما يسهم في توفير بيئة حضرية أكثر جاذبية للسكان والزوار.

وأكدت الأمانة أن أعمال الزراعة والتشجير مستمرة وفق خططها التطويرية الهادفة إلى تحسين المشهد البصري، وزيادة المساحات الخضراء، ودعم مستهدفات الاستدامة البيئية والارتقاء بجودة الخدمات البلدية.