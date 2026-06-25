زلزالان مدمران يضربان فنزويلا.. عشرات القتلى ومئات الجرحى في كراكاس ومحيطها

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 32 قتيلاً على الأقل وأكثر من 700 مصاب، بحسب ما أعلنته رئيسة البلاد بالوكالة ديلسي رودريغيز، الخميس، في وقت تواصل فيه السلطات عمليات الإنقاذ وتقييم الأضرار في المناطق المتضررة.

وقالت رودريغيز في كلمة متلفزة إن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط 32 قتيلاً وإصابة أكثر من 700 شخص، مؤكدة أن السلطات لم تستكمل بعد حصر الأضرار والخسائر في ولاية لا غوايرا القريبة من العاصمة كراكاس، والتي تُعد من أكثر المناطق تضرراً جراء الكارثة.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد أفادت بأن فنزويلا تعرضت مساء الأربعاء لزلزالين قويين بلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، أعقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية.

وأوضحت الهيئة أن الزلزالين وقعا بفارق زمني لا يتجاوز دقيقة واحدة، وفي موقعين تفصل بينهما مسافة تقارب 45 كيلومتراً وعلى أعماق مختلفة، واصفة الحدث بأنه “زلزال مزدوج” نادر نسبياً.

وتسببت الهزات الأرضية في انهيار عدد من المباني وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية في العاصمة كراكاس، فيما شعر السكان بالهزات في مناطق مختلفة من البلاد، إضافة إلى أجزاء من كولومبيا المجاورة.

وسارع السكان إلى إخلاء المباني مع بدء الاهتزازات العنيفة، فيما أفاد شهود بظهور تشققات في عدد من المباني السكنية وتحطم واجهات زجاجية، وسط حالة من الذعر بين السكان.

وحذرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية من أن احتمالات ارتفاع أعداد الضحايا والخسائر لا تزال قائمة، في ظل قوة الزلزالين واتساع نطاق المناطق المتأثرة.