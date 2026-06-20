زلزالان يضربان جزيرة كريت اليونانية

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ذكرت وسائل إعلام يونانية أن زلزالين بلغت قوتهما 6ر4 و3ر5 درجة، ضربا جزيرة كريت السياحية بفارق دقائق بينهما حوالي منتصف نهار اليوم السبت.
وكان مركز الزلزالين على عمق حوالي 14 كيلومترا تحت قاع البحر، بالقرب من جزيرة جافدوس الصغيرة جنوب جزيرة كريت. وقالت بوابة “كريتالايف” الالكترونية إن السكان شعروا بالزلزالين بشكل واضح بمختلف أنحاء الجزيرة، بما في ذلك في مدينتي ريثيمنون وخانيا.
وأضافت البوابة الإلكترونية أن الشرطة اليونانية أجرت دوريات لكن لم ترصد أي أضرار.