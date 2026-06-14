زلزال الفلبين يزيح قاع البحر مترين

أعلنت وزارة البيئة الفلبينية أن الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع وتسبب في وفاة 61 شخصًا على الأقل، أدى إلى ارتفاع قاع البحر بنحو مترين، ما تسبب في انكشاف أجزاء من الشعاب المرجانية وتأثر النظام البيئي البحري.

وكان زلزال بقوة 7.8 درجة قد ضرب جزيرة مينداناو، الاثنين، وأسفر عن فقدان نحو 40 شخصًا، وفق أحدث بيانات هيئة الكوارث الفلبينية.

وأوضحت الوزارة أن سكان المناطق الساحلية رصدوا بعد يومين من الزلزال ظاهرة “الارتفاع الساحلي”، التي أدت إلى امتداد خط الساحل لمسافة تصل إلى 200 متر في بعض المناطق.

وأشار المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل إلى أن تحرك خندق كوتاباتو تسبب في رفع أجزاء من سواحل مقاطعتي سارانغاني ودافاو أوكسيدنتال، ما أدى إلى ظهور أجزاء من قاع البحر كانت مغمورة بالمياه، موضحًا أن القياسات سجلت ارتفاعًا أرضيًا يقارب مترين.

ويُعد خندق كوتاباتو، الواقع على بعد نحو 50 كيلومترًا قبالة سواحل مينداناو، من المناطق النشطة زلزاليًا، حيث شهد تسجيل آلاف الهزات الصغيرة خلال شهر يناير الماضي.