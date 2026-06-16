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زلزال بقوة 5ر5 درجات يضرب شرق اليابان قرب طوكيو

الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٢ مساءً
زلزال بقوة 5ر5 درجات يضرب شرق اليابان قرب طوكيو
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بقوة مبدئية بلغت 5ر5 درجات على مقياس ريختر، شرق اليابان اليوم، تسبب في تعرض خدمات النقل في البلاد لبعض الاضطرابات، دون أن يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية.
ونقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية القول، إن مركز الزلزال وقع على عمق نحو 50 كيلومترًا تحت سطح الأرض.
وسجل الزلزال أدنى مستوى له بواقع 5 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني في مقاطعتي جونما وسايتاما المجاورتين، و4 درجات في إيباراكي.
وتوقفت خدمات القطارات فائقة السرعة على خطي توهوكو وجويتسو شينكانسن.

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