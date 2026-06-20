زلزال بقوة 5.12 درجات بمقياس ريختر يضرب مصر

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ضرب زلزال بقوة 5.12 درجات على مقياس ريختر، على بُعد (466) كيلومترًا شمال غرب مدينة مرسى مطروح المصرية.
وأوضح المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان اليوم، أن الزلزال وقع في الساعة الثانية عشرة وسبع وثلاثين دقيقة وتسع وعشرين ثانية مساءً، على خط عرض (34.71) شمالًا، وخط طول (24.25) شرقًا، وعلى عمق (44.80) كم، مشيرًا إلى أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح و الممتلكات.