زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شمال غربي الصين

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية هايشي في مقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات، عند التقاء دائرة عرض 37.86 درجة شمالًا وخط طول 95.54 درجة شرقًا.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.