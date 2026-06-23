زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شمال غربي الصين

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية هايشي في مقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين.
وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات، عند التقاء دائرة عرض 37.86 درجة شمالًا وخط طول 95.54 درجة شرقًا.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.