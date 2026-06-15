زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات يهز جنوب الفلبين

ضرب زلزال اليوم بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر جزيرة مينداناو بجنوب الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل (فيفولكس) أن ‌مركز الزلزال كان على عمق 86 كيلومترًا، وأنه من غير المتوقع حدوث ​أضرار.

وأوضح مدير المعهد تيريسيتو باكولكول، أن هذا الزلزال لا علاقة له بالزلزال ​الذي بلغت قوته ⁠7.8 درجات وضرب مينداناو في الثامن من ​يونيو وكان مركزه على بعد أكثر من 250 كيلومترًا من مركز زلزال ‌اليوم.

وبينت وكالة الدفاع المدني أن عدد ​القتلى جراء الزلزال القوي الذي وقع الأسبوع الماضي ارتفع إلى 65 ‌شخصًا، ولا يزال 36 ​شخصًا في عداد المفقودين.