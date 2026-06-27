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زلزال عنيف بقوة 6,1 درجات يضرب شرق أفغانستان

السبت ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
زلزال عنيف بقوة 6,1 درجات يضرب شرق أفغانستان
المواطن- فريق التحرير

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ضرب زلزال بقوّة 6,1 درجات شرق أفغانستان اليوم، خصوصًا ولايتي خوست وننكرهار ووصلت ارتداداته إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي أن مركز الزلزال تم تحديده في شمال شرق أفغانستان، على عمق أكثر من 208 كيلومترات، ولم يُعلن عن سقوط ضحايا أو حجم الأضرار.

وغالبًا ما تشهد أفغانستان هزّات أرضية، لا سيّما في منطقة هندوكش الجبلية بالقرب من نقطة تلاقي الصفيحة التكتونية الأوراسية وتلك الهندية.

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