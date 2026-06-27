زلزال عنيف بقوة 6,1 درجات يضرب شرق أفغانستان الجامعة العربية: اعتداءات إيران على البحرين تقوض مبادرات احتواء الأزمة بالمنطقة تكامل طبي ينقذ حياة مريضة بعد فشل قلبي ورئوي حاد باستخدام تقنية ECMO في تبوك وزير الحج والعمرة يدشن مرحلة انتقال مركز معلومات الحج والعمرة للحوسبة السحابية دراسة: عادات نوم وجينات قد تُسرع الإصابة بالزهايمر الجيش اللبناني بشأن دعوات الاحتجاج: لن نسمح بالإخلال بالأمن جامعة جازان تبدأ استقبال طلبات التسجيل في برنامج تأهيل حملة بكالوريوس التخصصات الصحية مصر: اعتداء إيران على البحرين تصعيد مرفوض يقوض مساعي تعزيز الأمن والسلام الإقليميين صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للدورة 55 فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره المصري
ضرب زلزال بقوّة 6,1 درجات شرق أفغانستان اليوم، خصوصًا ولايتي خوست وننكرهار ووصلت ارتداداته إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وأفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي أن مركز الزلزال تم تحديده في شمال شرق أفغانستان، على عمق أكثر من 208 كيلومترات، ولم يُعلن عن سقوط ضحايا أو حجم الأضرار.
وغالبًا ما تشهد أفغانستان هزّات أرضية، لا سيّما في منطقة هندوكش الجبلية بالقرب من نقطة تلاقي الصفيحة التكتونية الأوراسية وتلك الهندية.