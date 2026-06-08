زلزال مدمر بقوة 8.1 درجات يضرب جزيرة مينداناو بالفلبين

ضرب زلزال بقوة 8.1 درجات على مقياس ريختر، أمس، جزيرة مينداناو في الفلبين.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع قبالة سواحل جزيرة مينداناو على بُعد 58 كيلومترًا من مدينة جنرال سانتوس، وبعمق 57 كيلومترًا.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.