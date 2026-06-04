زيلينسكي يدعو بوتين لعقد لقاء مباشر وإنهاء الحرب

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء الحرب، عارضاً عقد لقاء ثنائي مباشر بين الجانبين، ومحذّراً في الوقت نفسه من أنّ كييف ماضية في القتال ما دامت موسكو تختار عدم وقف العمليات.

وقال زيلينسكي، في خطاب موجّه إلى بوتين، إنّ أوكرانيا ستواصل القتال إذا اختار الرئيس الروسي عدم وقف الحرب، مبدياً في المقابل استعداداً للجلوس إلى طاولة المفاوضات عبر لقاء مباشر يجمع الزعيمين.

دعوة لوقف إطلاق النار

وطرح الرئيس الأوكراني إمكان أن تتولّى الولايات المتحدة مهمّة مراقبة وقف إطلاق النار، في إشارة إلى دور رقابي دولي يضمن التزام الطرفين ببنود أيّ تهدئة محتملة.

وجدّد زيلينسكي دعوته بوتين إلى إنهاء الحرب، طارحاً مسار التفاوض المباشر بديلاً عن استمرار التصعيد الميداني.

واقترح الرئيس الأوكراني عقد الاجتماع في دولة ثالثة، مشيراً إلى أن دولاً مثل سويسرا وتركيا وعدداً من الدول العربية قادرة على استضافة مثل هذا اللقاء. وأضاف أن القادة هم من يحسمون القضايا الأساسية المتعلقة بالحرب والسلام، داعياً إلى تحديد موعد واضح للاجتماع.

كما أعلن استعداد أوكرانيا لوقف كامل لإطلاق النار طوال مدة المفاوضات، قائلاً إن “محاولة تحقيق صمت حقيقي” تمثل أفضل نقطة انطلاق للحوار بين الجانبين.

وتابع أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار على خطوط التماس.