السعودية ترحب بالوصول لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية منتخبا هولندا واليابان يتعادلان إيجابيًا في كأس العالم 2026 نائب أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 31 من طلاب مدارس الملك فيصل المفوضية الأوروبية: يجب فتح مضيق هرمز فورا وبلا رسوم مجلس جمهور الأخضر يطرح أهازيج جديدة لمساندة المنتخب بكأس العالم مدرب الأخضر دونيس: نسعى لإعادة ذكريات 94 وهدفنا الفوز على الأوروغواي ساحل العاج تستهل مشوارها في كأس العالم بفوز ثمين على الإكوادور ملعب هارد روك.. بوابة الأخضر إلى كأس العالم 2026 قبل مواجهة الأخضر.. فيفا يكشف ملابسات تأخر وصول بعثة الأوروغواي إلى ميامي طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على عدة مناطق
استهل منتخب ساحل العاج مشواره في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بفوز ثمين على منتخب الإكوادور بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما اليوم، في افتتاح مبارياتهما بالجولة الأولى.
جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب أمادو ديالو في الدقيقة 90 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز، وضع منتخب ساحل العاج أول ثلاث نقاط في رصيده ضمن المجموعة الخامسة، وبقي منتخب الإكوادور دون نقاط قبل خوض مواجهاته المقبلة في دور المجموعات.