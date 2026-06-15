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ساحل العاج تستهل مشوارها في كأس العالم بفوز ثمين على الإكوادور

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
ساحل العاج تستهل مشوارها في كأس العالم بفوز ثمين على الإكوادور
المواطن - فريق التحرير

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استهل منتخب ساحل العاج مشواره في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بفوز ثمين على منتخب الإكوادور بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما اليوم، في افتتاح مبارياتهما بالجولة الأولى.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب أمادو ديالو في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، وضع منتخب ساحل العاج أول ثلاث نقاط في رصيده ضمن المجموعة الخامسة، وبقي منتخب الإكوادور دون نقاط قبل خوض مواجهاته المقبلة في دور المجموعات.

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