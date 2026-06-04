سبل تواصل خدمة ضيوف الرحمن عبر 24 فرعًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة

تواصل مؤسسة البريد السعودي “سبل” تقديم خدماتها البريدية وممكناتها اللوجستية لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تسهم في تيسير رحلتهم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتُمكّن “سبل” ضيوف الرحمن من شحن أمتعتهم ومقتنياتهم وهداياهم إلى مختلف دول العالم عبر شبكة لوجستية واسعة وحلول موثوقة، بما يخفف عنهم أعباء النقل أثناء السفر ويوفر لهم تجربة أكثر راحة وسلاسة عند عودتهم إلى أوطانهم.

وتقدم خدماتها لضيوف الرحمن عبر شبكة فروعها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمدعومة بسيارات “SPL GO” المتنقلة، بواقع (14) فرعًا في مكة المكرمة و(10) فروع في المدينة المنورة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات وسهولة الوصول إليها بكفاءة وموثوقية عالية.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا لدور مؤسسة البريد السعودي مشغّلًا وطنيًا وممكّنًا لوجستيًا وجيومكانيًا، من خلال منظومة متكاملة من الحلول والخدمات التي تدعم رحلة ضيوف الرحمن، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.