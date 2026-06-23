سبيس إكس تخسر 400 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة

سجلت شركة سبيس إكس خسائر سوقية ضخمة تقدر بنحو 400 مليار دولار خلال جلسة تداول واحدة، في أعقاب موجة تقلبات قوية شهدها السهم بعد الطرح القياسي للشركة في وول ستريت، وسط ضغوط متزايدة بفعل ارتفاع عوائد السندات الأميركية.

وتراجع سهم الشركة بنسبة 16.4% عند إغلاق جلسة التداول ليصل إلى 154.60 دولارًا، ليفقد نحو 31.5% من أعلى مستوى سجله عقب الاكتتاب العام البالغ 86 مليار دولار في 11 يونيو، مقارنة بسعر الإدراج الذي بلغ 135 دولارًا للسهم.

وجاء هذا الهبوط الحاد بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأميركية، في ظل توقعات الأسواق بإمكانية اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة للحد من التضخم، وهو ما يفرض ضغوطًا عادةً على أسهم شركات التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.

وتتداول سبيس إكس عند مستويات تقييم مرتفعة، إذ يتجاوز سعر سهمها 100 ضعف إيراداتها السنوية، ما يجعلها أكثر حساسية لتحركات أسعار الفائدة وتغيرات شهية المستثمرين تجاه أسهم النمو، وفقًا لما نقلته صحيفة “فاينانشال تايمز” واطلعت عليه “العربية Business”.