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سبيس إكس تسجل أكبر اكتتاب عام في التاريخ بتقييم 1.77 تريليون دولار

الجمعة ١٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٠٥ مساءً
سبيس إكس تسجل أكبر اكتتاب عام في التاريخ بتقييم 1.77 تريليون دولار
المواطن - فريق التحرير

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سجلت شركة سبيس إكس، الجمعة، أكبر اكتتاب عام أولي في التاريخ بعد إدراج أسهمها في البورصة الأميركية، عقب جذب استثمارات بقيمة 75 مليار دولار، وسط ثقة المستثمرين في طموحات الشركة بمجالات الفضاء والاتصالات والذكاء الاصطناعي.

ورفع الطرح القيمة السوقية للشركة إلى نحو 1.77 تريليون دولار، ما عزز مكانة مؤسسها إيلون ماسك بين أغنى الشخصيات في العالم، ودفع سبيس إكس إلى قائمة الشركات الأعلى قيمة عالميًا.

ويأتي هذا الإدراج رغم تسجيل الشركة خسائر تقارب 5 مليارات دولار خلال العام الماضي، في وقت لا تزال إيراداتها أقل بكثير من شركات التكنولوجيا الكبرى ذات التقييمات المماثلة.

ويترقب المستثمرون أداء سهم سبيس إكس باعتباره اختبارًا لما يُعرف بـ”علاوة ماسك”، وهي الثقة التي ساهمت سابقًا في رفع تقييم شركة تسلا إلى مستويات تتجاوز التريليون دولار.

كما يمثل الطرح مؤشرًا مهمًا لمدى استعداد الأسواق لاستقبال اكتتابات مرتقبة لشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، من بينها إنثروبيك وOpenAI.

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