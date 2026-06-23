“سبيس إكس” تطلق أول كبسولة إعادة دخول “Starfall” إلى المدار

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أطلقت شركة “سبيس إكس” الأمريكية أول مهمة تجريبية لكبسولة إعادة الدخول الجديدة “Starfall”، في أول اختبار لهذه التقنية المخصصة لنقل الشحنات وإعادتها من المدار إلى الأرض.
وأوضحت الشركة أن صاروخ “فالكون 9” انطلق من مجمع الإطلاق الفضائي في محطة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا حاملًا أول كبسولة من طراز “Starfall” في مهمة تجريبية، مشيرة إلى أن المعزز عاد بنجاح وهبط على منصة بحرية متمركزة في المحيط الأطلسي، فيما من المقرر أن تهبط الكبسولة في منطقة مخصصة بالمحيط الهادئ، وفق الخطة المقررة للمهمة.
وتعد كبسولة “Starfall” مركبة شحن مصممة لنقل الحمولات إلى المدار الأرضي المنخفض وما بعده، مع إمكانية إعادتها إلى الأرض بشكل آمن، دون نقل ركاب، وتستهدف دعم الأبحاث والتجارب التي تتطلب استرجاع المواد بعد تعرضها لبيئة الفضاء، مثل الأدوية ومنتجات التصنيع الفضائي.