ستارمر يفكر في مستقبله وسط تقارير عن احتمال استقالته

تصاعدت التكهنات حول مستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بعد تصريحات وزير بريطاني بارز أشار فيها إلى أن رئيس الحكومة يراجع “الواقع السياسي” والتحديات التي يواجهها، وسط تقارير إعلامية تتحدث عن احتمال استقالته خلال الأيام المقبلة.

وقال وزير الأعمال والتجارة البريطاني بيتر كايل، الأحد، إن ستارمر يقضي عطلة نهاية الأسبوع في التفكير بالظروف السياسية الحالية والفرص والتحديات المرتبطة بمنصبه، موضحاً أنه يجري محادثات مع عدد كبير من الأطراف.

وأضاف كايل في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز” أن رئيس الوزراء يعقد نقاشات واسعة، وذلك بعد حديث وصفه بأنه “صريح” جمعه مع ستارمر يوم الجمعة.

وجاءت هذه التصريحات بعد تقارير صحفية بريطانية تحدثت عن احتمال رحيل ستارمر، إذ ذكرت صحيفة “ذي أوبزرفر” أن رئيس الوزراء قد يعلن استقالته، فيما أشارت صحيفة “صنداي تلغراف” إلى أنه مستعد للتنحي نقلاً عن مصادر مقربة منه.

وأفادت “ذي أوبزرفر” بأن ستارمر قد يحدد جدولاً زمنياً لمغادرته، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء يجري مشاورات خلال عطلة نهاية الأسبوع من مقر الإقامة الريفي لرؤساء الوزراء البريطانيين في تشيكرز.

كما نقلت “سكاي نيوز” أن وزيرة الخارجية إيفيت كوبر كانت من بين كبار الوزراء الذين نصحوا ستارمر باتخاذ خطوة الاستقالة.