أمانة العاصمة المقدسة: سريان شهادة الإشغال شرط إلزامي لرخص الإيواء السياحي ستارمر يفكر في مستقبله وسط تقارير عن احتمال استقالته ترامب: على بزشكيان الالتزام بقواعد اللعبة وإلا سنستولي على إيران رئيس وزراء باكستان: أثق في التوصل لوثيقة رائعة بين أمريكا وإيران تؤسس لسلام دائم انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في سويسرا استئصال أورام كبيرة على المبيضين باستخدام المنظار بفتحة واحدة بمستشفى الدرعية استدعاء 1169 مركبة Lucid Air Pure لخلل في تثبيت عمود الدوران القبض على 6 يمنيين لتهريبهم 100 كجم من القات المخدر بجازان #يهمك_تعرف | خطوات وآلية تصحيح المباني القديمة غير المرخصة بنجران “زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
تصاعدت التكهنات حول مستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بعد تصريحات وزير بريطاني بارز أشار فيها إلى أن رئيس الحكومة يراجع “الواقع السياسي” والتحديات التي يواجهها، وسط تقارير إعلامية تتحدث عن احتمال استقالته خلال الأيام المقبلة.
وقال وزير الأعمال والتجارة البريطاني بيتر كايل، الأحد، إن ستارمر يقضي عطلة نهاية الأسبوع في التفكير بالظروف السياسية الحالية والفرص والتحديات المرتبطة بمنصبه، موضحاً أنه يجري محادثات مع عدد كبير من الأطراف.
وأضاف كايل في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز” أن رئيس الوزراء يعقد نقاشات واسعة، وذلك بعد حديث وصفه بأنه “صريح” جمعه مع ستارمر يوم الجمعة.
وجاءت هذه التصريحات بعد تقارير صحفية بريطانية تحدثت عن احتمال رحيل ستارمر، إذ ذكرت صحيفة “ذي أوبزرفر” أن رئيس الوزراء قد يعلن استقالته، فيما أشارت صحيفة “صنداي تلغراف” إلى أنه مستعد للتنحي نقلاً عن مصادر مقربة منه.
وأفادت “ذي أوبزرفر” بأن ستارمر قد يحدد جدولاً زمنياً لمغادرته، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء يجري مشاورات خلال عطلة نهاية الأسبوع من مقر الإقامة الريفي لرؤساء الوزراء البريطانيين في تشيكرز.
كما نقلت “سكاي نيوز” أن وزيرة الخارجية إيفيت كوبر كانت من بين كبار الوزراء الذين نصحوا ستارمر باتخاذ خطوة الاستقالة.